Азербайджан стал ключевым импортером российского шоколада

Азербайджан в I квартале 2019 года импортировал шоколадных изделий из РФ на $12 млн, что составило 9% всего российского экспорта данной продукции, сообщает информационный портал «Экспортеры России».

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года импорт шоколада в Азербайджан увеличился на 29%.

В целом, в I квартале 2019 года российский экспорт шоколада и изделий из него вырос на 4% (на $5,6 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил $142 млн.

География экспорта данного вида продукции охватила 57 стран, ключевыми из которых стали Казахстан, Китай, Беларусь и Азербайджан. На долю данных рынков сбыта пришлось 52% российского экспорта шоколадных изделий.

Экспорт шоколада в Казахстан в первом квартале 2019 года составил $28 млн (рост на 15%), в Китай - $19 млн (рост на 12%), в Беларусь - $14 млн (спад на 27%).