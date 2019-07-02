Первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился с делегацией во главе с командующим штаба специальных операций НАТО вице-адмиралом Колином Килрейном. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Согласно информации, начальник Генштаба отметил развитие сотрудничества между Азербайджаном и Североатлантическим альянсом, деятельность азербайджанской армии в рамках различных программ и вклад, вносимый нашей страной в миссию «Решительная поддержка» в Афганистане.

Генерал-полковник Н.Садыков также подчеркнул важность урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана и на основе норм международного права.