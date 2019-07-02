Проходит церемония итоговой государственной аттестации студентов, которые были приняты на получение степени бакалавра по специальности «Экономика» в Академии Госкомтаможни. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Госкомитета.

На экзамене, который проходит в административном здании Госкомтаможни, присутствуют глава госкомитета генерал-лейтенант Сафар Мехтиев, председатель аттестационной комиссии по специальности «Экономика», министр налогов Микаил Джаббаров, руководители соответствующих структур Госкомтаможни, а также профессорско-преподавательский состав Таможенной академии, Экономического университета, Национальной авиационной академии и др.