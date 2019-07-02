Сафар Мехтиев и Микаил Джаббаров принимают экзамены у будущих экономистов фото
Проходит церемония итоговой государственной аттестации студентов, которые были приняты на получение степени бакалавра по специальности «Экономика» в Академии Госкомтаможни. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Госкомитета.
На экзамене, который проходит в административном здании Госкомтаможни, присутствуют глава госкомитета генерал-лейтенант Сафар Мехтиев, председатель аттестационной комиссии по специальности «Экономика», министр налогов Микаил Джаббаров, руководители соответствующих структур Госкомтаможни, а также профессорско-преподавательский состав Таможенной академии, Экономического университета, Национальной авиационной академии и др.
Выступивший перед началом экзамена начальник Академии Государственного таможенного комитета (ГТК) Гулу Новрузов рассказал о студентах Академии, окончивших факультет экономики. По его словам, все они прошли стажировку в ряде государственных органов – Министерстве экономки, ГТК, Аудиторской палате и Палате по надзору за финансовыми рынками. Начальник Академии пожелал им успешного прохождения итоговой государственной аттестации.
Затем председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев и министр налогов Микаил Джаббаров пожелали студентам успехов, сказали, что знания, полученные ими на первом этапе высшего образования, сыграют важную роль в формировании личности и построении будущей деятельности. Они пожелали студентам, эффективно используя свой потенциал, всегда верно служить государству и народу.
Затем студенты предоставили свои выпускные работы и ответили на вопросы членов экзаменационной комиссии.
Стоит отметить, что в этом году в Академии Госкомтаможни ожидается выпуск 22-х студентов по специальности «Экономика».