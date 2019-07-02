Зеленский объявил «большую приватизацию» в Украине

Во время визита в Канаду президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке в его стране «большой приватизации». Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

«Мы видим проведение этой приватизации уже в 2019 году», - сказал он на встрече с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы Сирилом Мюллером.

Зеленский также подчеркнул, что Украина достигла макроэкономической стабильности и готова продолжить реализацию реформ после избрания нового состава Верховной Рады.

Никаких подробностей предстоящей передачи государственных объектов в частную собственность Зеленский не сообщил. Он лишь напомнил, что отменил более 160 указов, которые «создавали давление на бизнес».

Кроме того, глава украинского государства отметил, Киев надеется привлечь Всемирный банк к восстановлению инфраструктуры Донбасса.