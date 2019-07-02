ОАО «Varvara Baliq» нашло нового владельца

«В комитет поступили предложения от двух инвесторов, но после их оценки было принято решение объявить ООО «Az Varvara» победителем инвестиционного конкурса на продажу 100% акций ОАО «Varvara Baliq», занимающегося разведением рыбы. Согласно представленной инвестиционной программе, компания обязалась вложить 12 млн манатов в развитие данного предприятия», - отмечается в сообщении.

ООО «Az Varvara» вложит 12 млн манатов ($7,05 млн по текущему курсу) в развитие ОАО «Varvara Baliq», занимающегося разведением рыбы, говорится в сообщении Госкомитета по имущественным вопросам (ГКИВ) Азербайджана.

По данным ГКИВ, средства будут направлены на полную реконструкцию существующих и строительство новых прудов, создание производственной территории, в том числе на реконструкцию существующих и строительство новых бассейнов.

Также средства будут направлены на проведение строительно-ремонтных работ и реструктуризацию административных зданий, обновление системы водоснабжения и благоустройство территории. Здесь планируется выращивание малочисленных видов рыб - осетра, долгоносика, шипа, белуги.

В перспективе завод также будет обеспечивать предприятия сырьем, необходимым для производства рыбной продукции и консервов.

«В результате инвестиционных вложений на предприятии будут открыты 150 новых рабочих мест», - подчеркивается в сообщении.

По данным ГКИВ, победитель конкурса также выплатит в госбюджет 1,25 млн манатов.

Предприятие «Varvara Baliq» в селе Варвара Евлахского района (центральный Азербайджан, около 300 км от Баку) введено в эксплуатацию в 1956 году. В настоящее время на предприятии работают 18 человек.

Уставной капитал предприятия равен 3,018 млн манатов, он разделен на 1,509 млн акций номиналом в 2 маната за ценную бумагу.

Обязательства предприятия равны 3,898 тыс. манатов, в том числе долги по заработной плате сотрудникам – 3,737 тыс. манатов.