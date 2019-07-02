Главой Европарламента стал итальянец Давид-Мария Сассоли

Всего на должность председателя ЕП претендовало четыре кандидата из Германии, Испании, Италии и Чехии. На сегодняшнем заседании за итальянского депутата проголосовали 345 депутатов ЕП. Общее число зарегистрированных бюллетеней составляло 667.

Давид-Мария Сассоли начинал свою карьеру журналистом. В 2014 году он выиграл выборы в Европарламент, а в 2019 году переизбрался.