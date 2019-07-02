Леонид Швец, автор haqqin.az 15:18

1 июля недалеко от базы Северного флота в городе Североморск около 20:30 по местному времени при пожаре на глубоководном аппарате погибло 14 человек. Среди них семь капитанов первого ранга и два Героя России. Сколько всего человек находилось на борту аппарата и сколько из оставшихся в живых находятся на лечении, не сообщается. Очевидно, обстоятельства аварии будут сохранены в тайне от широкой публики, поскольку связаны с работой одного из самых секретных подразделений ВМФ Российской Федерации. По сообщению газеты «Коммерсант», речь идет о войсковой части № 45707, дислоцированной в пригороде Петербурга Петергофе, при которой есть отряд гидронавтов и научно-исследовательская лаборатория.

Авария произошла на глубоководной станции АС-12, по сути, малой подводной лодке, снабженной атомной силовой установкой и предназначенной для длительной работы на дне океана для проведения разыскных, разведывательных и диверсионных работ. Аппарат такого класса выпущен в 2003 году в единственном экземпляре и способен погружаться на глубину до трех километров, значительно больше, чем любой из аппаратов-предшественников. В настоящее время АС-12, на котором произошел пожар, доставлен в Североморск. Носителем АС-14 на большие расстояния является подводная лодка БС-64 «Подмосковье» из 29-й бригады подводных лодок, напрямую подчиненной Главному управлению глубоководных исследований Минобороны. Расследованием причин аварии занимается военная прокуратура. Неофициальных версий две: замыкание проводки на борту аппарата и взрыв газа. О газовой версии сообщил агентству Рейтер директор Центра радиационной и ядерной безопасности Норвегии Пер Странд, ссылаясь на свои источники в России. Российские власти отвергли, будто какая-то информация об аварии передавалась норвежскому агентству, но не саму версию.

Высокие звания погибших и награды, которыми они отмечены, свидетельствуют об их большом опыте и исключительном профессиональном статусе. Утрата такой группы специалистов невосполнима в сколько-нибудь заметной перспективе. Аварию на АС-12 сравнивают с гибелью атомной подводной лодки "Курск" 12 августа 2000 года в 137 километрах от Североморска, когда во время взрыва на борту погиб экипаж из 118 человек. Больше, однако, для сравнения подходит случай с крушением под Ленинградом самолета Ту-104 с командным составом Тихоокеанского флота 7 февраля 1981 года. Тогда в аварии при взлете погибли 52 человека, среди которых были командующий Тихоокеанским флотом, почти все его заместители, половина личного состава штаба, командование флотской авиации, флотилий, бригад и эскадр, всего 16 адмиралов.