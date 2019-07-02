В Анталье предложили обложить туристов налогом
Мэр турецкой Антальи Мухиттин Бечек выступил за введение налога для туристов на этом курорте, сообщает Turizm Gazetesi.
"Анталью ежегодно посещают 14 млн туристов, которые совершают 100 млн ночевок. Нам необходимо ввести туристический налог по примеру многих городов Европы, это поможет поддерживать городскую инфраструктуру", - передает слова мэра издание.
По мнению председателя городского совета по туризму Реджепа Явуза, без сбора от туристов курорт теряет 150-200 млн евро в год.