В Сирии нашли массовое захоронение жертв ИГИЛ

Массовое захоронение десятков человек, в том числе казненных террористами группировки "Исламское государство", обнаружено у сирийского города Ракка, бывшей цитадели боевиков, передает РИА Новости.

"Массовое захоронение с десятками тел, в том числе жертвами казней, устроенных боевиками ИГ во время их контроля над городом, обнаружено рядом с деревней Фахиха на южном въезде в Ракку", - передает чиновник проправительственной газеты al-Watan.

Террористы ИГИЛ захватили город Ракка в 2014 году и объявили его своей столицей в Сирии.