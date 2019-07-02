Турция призвала расследовать авиаудары армии Хафтара

Согласно информации, Аксой призвал к международному расследованию трагедии, унесшей жизни более 30 человек.

Авиаудары армии генерала Халифы Хафтара по беженцам в Ливии - преступление против человечности, заявил в среду официальный представитель МИД Турции Хами Аксой, передает «Анадолу».

«Турция призывает привлечь к ответственности всех причастных к авиаудару. Мировая общественность должна предпринять незамедлительные действия по данному вопросу», - сказал турецкий дипломат.

Армия ливийского генерала Халифы Хафтара нанесла авиаудары по лагерю нелегальных беженцев в районе Таджура к востоку от Триполи. В лагере находились в основном беженцы из Африки, Египта и Бенгалии (исторический регион в Южной Азии).

Подразделения Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара четвертого апреля начали наступление на Триполи. Войска Хафтара штурмуют столицу в основном с южного направления.

Ожесточенные бои с вооруженными формированиями заседающего в Триполи Правительства национального согласия Фаиза Сараджа продолжаются.

В ответ силы Правительства национального примирения начали контрнаступление «Буркан аль-Гадаб» ("Гнев вулкана").