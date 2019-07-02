Атамбаев предрек смену власти в Киргизии

В Бишкеке более 500 человек пришли на митинг в поддержку экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, передает ТАСС со ссылкой на секретариат Социал-демократической партии Киргизии (СДПК), основателем которой является Атамбаев.

Прибыл к месту проведения собрания в колонне автомобилей и сам экс-президент Алмазбек Атамбаев. Выступая на митинге своих сторонников, он раскритиковал действующие власти и заявил, что в ближайшее время власть в стране может смениться, пишет Эхо Кавказа.

«Некоторые говорят, что Атамбаев собирает народ, чтобы прийти во власть. Мне не нужна никакая власть. На мой взгляд, действущая власть долго не продержится. Два месяца или сколько, но таким путем дальше осени она не продержится. Но даже после смены власти Атамбаев не пойдет во власть...», - сказал он.

27 июня парламент лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента, что позволяет правоохранительным органам привлекать его к уголовной ответственности. Генеральная прокуратура нашла в действиях Алмазбека Атамбаева в бытность его президентом признаки особо тяжких преступлений. Обвинительное заключение надзорного органа 27 июня поддержали 103 депутата.