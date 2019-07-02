Израильские СМИ раскрывают тайну: столкнулись подводные лодки США и России

Ссылаясь на неназванные военные источники, издание сообщает, что инцидент произошел в американских территориальных водах близ Аляски, когда подлодка США осуществила перехват российской атомной подлодки.

Россия и США проводят экстренные консультации из-за боевого столкновения между подводными лодками двух стран. Такую информацию опубликовал израильский портал DEBKAfile, специализирующийся на военной информации.

Пенс получил «экстренный вызов», из-за которого ему пришлось вернуться в Вашингтон, - заявил представитель пресс-службы вице-президента Рэнди Джентри ожидавшим его журналистам.

Конспирологические слухи подогрели изменения в графике вице-президента США Майкла Пенса, который, как сообщает USA Today, неожиданно и без объяснения причин отменил визит в Нью-Хэмпшир.

Белый дом и Кремль вечером во вторник начали переговоры, пишет DEBKAfile.

«Кое-что появилось, что заставило вице-президента остаться в столице. Причин для беспокойства нет», - заявила позднее официальный представитель Пенса Алисса Фарах.

По ее словам, Пенс не покидал Вашингтон, а о причинах отмены его визита, возможно, станет известно через несколько недель.

Накануне, напомним, Минобороны России сообщило о гибели 14 моряков-подводников Северного флота в результате пожара на глубоководном спускаемом аппарате.

По данным РБК, инцидент произошел на атомной подводной станции АС-12, известной также как «Лошарик».

Это глубоководная атомная подлодка, не несущая вооружения, которую начали разрабатывать еще в 1980х, а закончили лишь в 2000х, пишет «Военное обозрение». В ее задачи входят, прежде всего, прослушивание зарубежных подводных линий связи и контроль за аналогичными российскими кабелями, отмечает источник РБК.