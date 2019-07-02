Названа смертельная опасность плавания в бассейне

Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США предупредили о росте числа заболеваний, вызванных паразитическими организмами криптоспоридиями. Эти протисты обитают в бассейнах и являются возбудителями кишечных расстройств. Об этом сообщает издание Science Alert, пишет «Лента.ру».

Хотя в большинстве случаев болезнь протекает легко и не требует лечения, паразит может представлять серьезную опасность для людей, особенно молодых или пожилых, у которых ослаблена иммунная система. При криптоспоридиозе возникает рвота и диарея, которые длятся несколько недель, поэтому человек может не получать важные питательные вещества в достаточном количестве. В опасных случаях повышается риск смерти от недоедания и обезвоживания.

С 2009 по 2017 годы число вспышек криптоспоридиоза увеличивалось в среднем на 13 процентов в год. Всего за последнее десятилетие в США было зарегистрировано 7500 случаев заражения. что привело к госпитализации 200 человек и как минимум одной смерти. Само частой причиной заражения являются проглатывания загрязненной воды в плавательных бассейнах.