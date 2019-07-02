В Грузии продолжаются акции протеста

В грузинских городах Зугдиди и Батуми состоялись марши протеста, в которых приняли участие представители «Единого национального движения» и их сторонники, передает Грузия Онлайн.

Участники вновь выступили под лозунгами, призывающими к отставке министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария.

Ранее в Тбилиси протестующие устроили шествие с площади Республики в направлении дома председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. По дороге участники акции остановились возле дома министра внутренних дел.

По словам организаторов, сегодня вечером вновь перед парламентом Грузии пройдет акция протеста. Требование отставки министра остается неизменным, и протест будет продолжаться до конца.