Анкара предупредила о готовности дать жесткий ответ силам Хафтара, с 2014 года поэтапно расширявшим влияние в Ливии.

Потеряв контроль над городом Гирьян к югу от ливийской столицы, сторонники Хафтара предпочли обвинить в собственных неудачах Турцию, были схвачены шесть турецких граждан, что вызвало резкую реакцию Анкары.

В Ливии, где армия генерала Халифы Хафтара продолжает наступление на Триполи, меняется ситуация на фронтах, сообщает «Анадолу».

Вслед за нефтяным полумесяцем, городами Бенгази и Дерне, в январе 2019 года силы Хафтара захватили район Физан на юге страны.

Воодушевившись успехом, генерал определил для себя новую цель - захват Триполи, где расположены здания госучреждений, подконтрольных основному политическому конкуренту - международно признанному Правительству национального согласия (UMH).

Наступление на Триполи провалило подготовку к Международной конференции по Ливии под эгидой ООН.

4 апреля силы Хафтара предприняли марш-бросок на столицу, но наступление захлебнулось.

В ответ командование UMH объявило о контрнаступлении, назвав операцию «Буркан аль-Гадаб» (Гнев вулкана).

Позиционные бои между силами Хафтара и UMH продолжались в течение нескольких месяцев, но положение на фронтах практически не менялось.

Ситуация изменилась на прошлой неделе. В четверг, 27 июня, силы UMH восстановили контроль над городом Гирьян, который силы Хафтара использовали для координации действий при наступлении на столицу, а также в качестве тыловой базы.

Вечером 27 июня UMH сообщил, что Гирьян освобожден от сил Хафтара, которые оставили в городе боеприпасы и бронетехнику.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), начиная с 25 июня в результате столкновений под Триполи погибли 739 человек, в том числе 41 мирный житель, свыше 4,4 тысяч ливийцев, в том числе 137 гражданских лиц получили ранения.

Самолеты сил Хафтара продолжают бомбить населенные пункты в регионе, в том числе и Триполи. Накануне ночью военные самолеты Хафтара атаковали лагерь нелегальных мигрантов в районе Таджура в Триполи: погибли более 40 человек.