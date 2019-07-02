Задержанного в Азербайджане преступника судят в России

В Тверской области суд завершил слушания по делу уроженца Грузии, имеющего вид на жительство в России, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает издание «Вече Твери».

Судя по материалам дела, летом прошлого года в Твери грузин возле проходной №1 предприятия «Озон» дважды ударил ножом в спину своего знакомого, с которым у него был конфликт. Сразу после этого преступник попытался уйти от уголовного преследования и успешно покинул пределы Российской Федерации.

«Но беглеца объявили в международный розыск, который увенчался успехом в самом начале года: в январе в дружественном Азербайджане его идентифицировали, задержали и передали в руки инициатору розыска. Калининский районный суд признал мужчину виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Постановление суда, сообщили в его пресс-службе, не окончательное и еще может быть обжаловано», - пишет издание.