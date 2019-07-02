Таможенник получил взятку, Госкомитет тут же отреагировал

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни, 28 июня в Главное оперативно-следственное управление поступила информации о том, что сотрудник Главной службы таможенной охраны, майор Думан Шейхов взял у представителя компании «İrşad Trade 2018» 400 манатов для того, чтобы ускорить процедуру проверки прибывшего к ним контейнера с велосипедами.

В результате оперативных мероприятий, предпринятых сотрудниками Главного оперативно-следственного управления Госкомтаможни Думан Шейхов был задержан и было начато расследование по факту получения взятки. В ходе допроса он признался, что незаконно получил 400 манатов за то, чтобы ускорить процедуру таможенной проверки и выгрузить грузы в торговом центре «Садарак». Думан Шейхов добровольно предоставил оперативникам 4 купюры номиналом в 100 манатов, которые незаконно получил от представителя компании.

Соответствующим приказом председателя Госкомтаможни, майор Думан Шейхов был освобожден от занимаемой должности. Собранные по делу материалы были направлены в Генпрокуратуру для дачи юридической оценки.