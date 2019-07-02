У Маслякова хотят отобрать КВН

Телеведущий Александр Масляков может лишиться права на передачу «Клуб веселых и находчивых», сообщает издание Super.ru.

Свои права на созданный в 1961 году КВН заявили представители одного из его создателей — скончавшегося 4 года назад тележурналиста Сергея Муратова. Его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».

К иску присоединился экс-партнер Маслякова Дмитрий Иванов. Первые слушания процесса состоятся в Москве уже в августе.

Масляков ответил истцам параллельным иском в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 млн руб. за использование товарного знака «КВН» в документальном фильме об истории юмористической программы.