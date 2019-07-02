Масштабный сбой в Facebook

Пользователи социальной сети Facebook в целом ряде стран мира пожаловались на сбой.

По данным сервиса Downdetector, сервисы соцсети работают с перебоями с 17:53 в США и Нидерландах. Также проблемы возникли в Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Польше и Франции.

Кроме того, неполадки отмечаются в работе Instagram. По словам пользователей, примерно с 15:45 мск начались трудности при загрузке новых публикаций в ленту или в «истории». Сбой затронул Россию, в особенности Москву, а также США, Канаду, Великобританию, Францию, Португалию, Испанию, Италию, Германию, Данию, Венгрию и Грецию.