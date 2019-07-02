Трамп о валютных манипуляциях Европы и Китая

Соединенные Штаты должны противостоять "крупным валютным манипуляциям" со стороны Китая и европейских стран. Такое мнение выразил в среду на своей странице в "Твиттере" президент США Дональд Трамп.

"Китай и Европа играют в крупные манипуляции с валютой и накачивают денежными средствами свою систему, чтобы конкурировать с США. Мы должны противостоять", - написал Трамп. По мнению американского президента, в противном случае США "продолжат быть глупцами, которые сидят и вежливо наблюдают, как другие страны играют в свои игры".