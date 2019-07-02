Российский суд осудил Мамедова за 8 кг наркотиков

В Пермском крае суд вынес приговор в отношении гражданина Азербайджана Забила Мамедова. За незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств он получил 4 года и 3 месяца исправительной колонии общего режима.

Мужчину оштрафовали и на 400 тысяч рублей. Суд также приговорил Мамедова к конфискации в доход государства автомобиля.

На сайте Генпрокуратуры РФ говорится, что 25 мая 2018 года сотрудники правоохранительных органов остановили машину, за рулем которой находился осужденный. Это произошло на подъезде к городу Перми на трассе «М7-Волга» в Краснокамском районе. Во время обыска автомобиля было найдено свыше 7,7 кг гашиша и 2,2 гр. кокаина.

Установлено, что Мамедов приобретал наркотики за денежное вознаграждение и перевозил их в дверях транспортного средства. Из оборота вещества сразу же изъяли.

Напомним, в конце июня во Владимире закладчика наркотиков приговорили к 7,5 годам заключения. Установлено, что мужчина состоял в организованной преступной группе с декабря 2017 года по март 2018 года.