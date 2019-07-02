Тереза Мэй хочет остаться в британском парламенте

Тереза Мэй после ухода с поста премьер-министра Великобритании не намерена покидать парламент, об этом она заявила на традиционной сессии вопросов и ответов в парламенте, передает РИА Новости.

С предположением о том, что Тереза Мэй покинет парламент, выступил лидер Либерально-демократической партии сэр Винс Кейбл.

"Нет, он ошибается в предсказаниях, в фактах, типичный либдем, ошибается во всем", - сказала Мэй.

Предшественник экс-премьера Британии Дэвид Кэмерон, объявив в 2016 году о своей отставке, заявил также и об уходе из парламента.