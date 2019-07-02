Ильхам Алиев написал Трампу о дружбе Азербайджана с США

Азербайджан и США связывают узы дружбы и сотрудничества. Наше сотрудничество в ряде сфер, представляющих взаимный интерес, носит характер стратегического партнерства», — говорится в письме главы азербайджанского государства.

«Уважаемый господин Президент, от своего имени и от имени азербайджанского народа искренне поздравляю Вас и в Вашем лице американский народ с национальным праздником Соединенных Штатов Америки — Днем независимости.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента США Дональда Трампа с национальным праздником его страны - Днем независимости. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

В своем письме Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан намерен продолжать многосторонние усилия по обеспечению международной безопасности и борьбе с терроризмом.

«Успешно реализуемый нами проект «Южный газовый коридор», инициаторами которого мы являемся, является важным вкладом в усиление энергетической безопасности Европы. Для нас очень важна поддержка Соединенными Штатами наших проектов, служащих диверсификации источников и транспортировки энергоресурсов», - отметил азербайджанский лидер.

В письме президент отмечает, что неразрешенность армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта остается болезненной проблемой, с которой столкнулся народ Азербайджана.

«В результате военной агрессии Армении против нашей страны Нагорный Карабах и прилегающие к нему семь районов, являющиеся исконными азербайджанскими землями, оккупированы, более миллиона азербайджанцев изгнаны из родных очагов. Конфликт должен быть урегулирован мирным путем и справедливо в соответствии с нормами и принципами международного права, на основании требований соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, положений Хельсинкского заключительного акта в рамках территориальной целостности нашей страны. Мы возлагаем в этом деле большие надежды на последовательную и решительную позицию США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ и на лично Ваши, господин Президент, усилия», - отметил азербайджанский лидер.