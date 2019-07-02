США все же готовят санкции против Турции?

Белый дом все еще планирует ввести санкции против Турции и исключить ее из программы создания и дальнейшей продажи истребителей пятого поколения F-35, если Анкара не откажется от покупки российских С-400, сообщили Reuters американские чиновники.

После встречи с президентом Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Японии турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не ждет введения Вашингтоном санкций против Анкары из-за С-400, поставки которых начнутся в ближайшие дни.

Однако чиновники в Вашингтоне сообщили Reuters, что Белый дом все же намерен ввести санкции против союзника по НАТО и исключить его из программы F-35, если Анкара не откажется от приобретения российских оборонительных систем.