МИД о неучастии Армении в сессии ЮНЕСКО в Баку

Требование Армении о неких дополнительных гарантиях безопасности исключительно для своих участников 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку есть не что иное, как ее собственный политически мотивированный выбор уклониться от участия в очередном международном мероприятии, проводимом в Азербайджане на высоком уровне. Об этом сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос, что Азербайджан якобы не предоставил гарантии безопасности ряду участников сессии ЮНЕСКО в Баку.

Пресс-секретарь МИД отметила, что в преддверии организации 43-й сессии между Азербайджаном как принимающей страной и ЮНЕСКО было подписано соглашение, в котором были отражены все организационные моменты, включая предоставление гарантий безопасности всем без исключения участникам мероприятия.

«Попытки Армении требовать некие дополнительные гарантии безопасности исключительно для своих участников есть не что иное, как ее собственный политически мотивированный выбор уклониться от участия в очередном международном мероприятии, проводимом в Азербайджане на высоком уровне. Если в МИД Армении до сих пор не осведомлены о технических правилах и процедурах проведения сессий Комитета всемирного наследия, то им следовало бы обратиться в секретариат ЮНЕСКО, чтобы, наконец, уяснить, что всем участникам подобных мероприятий предоставляются равные и универсальные гарантии, не предполагающие особых оговорок относительно отдельных стран», - заявила Лейла Абдуллаева.