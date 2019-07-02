Россия стала главным покупателем вина из Грузии

С января по июнь 2019 года Грузия экспортировала в Россию более 25 млн бутылок вина. Это на 6% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное агентство вина Грузии.

На втором месте по количеству импортированных грузинских вин — Украина (3,7 млн бутылок вина). Далее идут Китай (более 3,5 млн), Польша (более 1,8 млн) и Казахстан (более 1,6 млн бутылок).

Также за шесть месяцев на 88% вырос экспорт грузинского вина в США (354 тыс. бутылок). Рост поставок зафиксирован и во Франции (на 120%, более 55 тыс. бутылок).

Всего в первом полугодии Грузия экспортировала около 40,5 млн бутылок вина 44 странам, что на 6% больше аналогичного периода прошлого года. Общая стоимость поставок выросла на 9%, превысив $98 млн.