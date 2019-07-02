Талибы захватили уезд на границе с Туркменией

В Афганистане талибы захватили уезд Куш-Тепа в северной провинции Джаузджан, граничащей с Туркменией, сообщают местные СМИ со ссылкой на совет провинции.

В свою очередь минобороны Афганистана сообщило, что в этом районе отмечались столкновения, в ходе которых талибам был нанесен "серьезный ущерб".

Талибы же заявляют, что в ходе захвата уезда взяли в плен почти 80 военнослужащих правительственных сил. В заявлении представителя "Талибан" Забиуллы Муджахида говорится, что "уезд Куш-Тепа вместе со всеми правительственными зданиями находится под контролем боевиков, в ходе захвата района убито 10 правительственных солдат, еще 25 ранены, 78 взяты в плен".