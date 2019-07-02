Похороненный заключенный мятежной колонии оказался живым

Когда семье заключенного было передано тело якобы погибшего Курбонали, его отец не смог распознать лица убитого, так как оно было в крови от ножевых ранений и чрезвычайно вспухшим. Матери труп не показали и спешно похоронили.

В Таджикистане числившийся в списках убитых во время бунта в колонии строгого режима в Вахдате и похороненный в родном селе заключенный Курбонали Мусулмонов оказался жив, пишет агентство «Фергана».

Курбонали Мусулмонов был приговорен к 10 годам заключения за членство в группировке «Исламское государство» и отправлен в вахдатскую колонию. После событий 19 мая его родным сообщили, что он убит, и им необходимо приехать, чтобы забрать его тело. Родители Курбонали, которые находились на заработках в России, срочно приехали в Таджикистан. Похороны состоялись 23 мая.

Однако уже 30 мая Курбонали дозвонился до родителей из колонии, чтобы сообщить, что он жив. После бунта заключенным вахдатской колонии запретили связываться с внешним миром, поэтому Курбонали не смог вовремя сообщить, что он не пострадал.

До сих пор неизвестно, чье тело было захоронено вместо якобы погибшего Мусулмонова. После подавления бунта власти Таджикистана спешно похоронили 29 убитых заключенных.

19 мая заключенные из числа сторонников «Исламского государства», которыми руководил Бехруз Гулмурод – сын бывшего командира республиканского ОМОН и «министра войны» ИГИЛ Гулмурода Халимова устроили беспорядки. В результате погибли трое надзирателей и 29 заключенных.