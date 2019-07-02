Россия вооружила Турцию многоцелевыми вертолетами

Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") выполнил контракт на поставку в Турцию трех многоцелевых вертолетов Ка-32A11BC, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора холдинга Андрея Богинского.

"В этом году мы завершили исполнение контракта на поставку в Турцию партии из трех вертолетов Ка-32", - сказал Богинский, по словам которого, сейчас идет обсуждение возможности дальнейших поставок.

Контракт на поставку в Турцию трех вертолетов типа Ка-32 был заключен в 2018 году.