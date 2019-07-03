В Италии мощное извержение вулкана Стромболи застало врасплох многочисленных туристов, которые посетили остров в Средиземном море.

Как сообщает Mirror, прогуливавшиеся по склону вулкана люди бросились врассыпную, пока огненный гигант извергал лаву и пепел. Один из туристов погиб, еще один получил серьезные ранения.

Кроме того, падающий пепел вызвал несколько пожаров на небольшом острове, на котором любят отдыхать богатые туристы.

Отмечается, что на острове проживает около полутысячи человек, однако он считается популярной туристической точкой.

Сам вулкан последний раз извергался в 2009 году.