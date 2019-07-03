Роухани: Иран начинает обогащать уран без ограничений

"Наш уровень обогащения больше не будет 3,67. Мы сдвинем это обязательство до того уровня, до какого нам захочется, который сочтем нужным, необходимым. И мы превысим 3,67", - сказал Роухани, которого цитирует информагентство IRIB.

После 7 июля Иран увеличит обогащение урана до любого необходимого ему уровня, превышающего лимит, установленный ядерным соглашением 2015 года, сказал президент Ирана Хасан Роухани.

Уран, обогащенный до 3,67%, считается пригодным для производства электроэнергии и является максимально допустимым в рамках сделки. Обогащение до 90% позволяет получать материал для производства бомб.

По словам Роухани, если другие участники сделки не защитят торговлю с Ираном, обещанную в рамках соглашения, но заблокированную повторным введением жестких санкций США, Иран начнет восстанавливать свой тяжеловодный реактор в Араке после 7 июля.

«Наш совет Европе и Америке – вернуться к логике, переговорам, пониманию, уважению к закону и уважению резолюций Совета Безопасности ООН», – заявил иранский президент.

На этой неделе Иран объявил, что накопил больше низкообогащенного урана, чем позволяет сделка, что побудило президента США Дональда Трампа предупредить Тегеран, что он "играет с огнем".

В свою очередь европейские страны, подписавшие соглашение, сказали, что "крайне обеспокоены" явным нарушением сделки, в то время как Израиль сообщил, что готовится к возможному участию в военной конфронтации между Ираном и США.