Роухани: Иран начинает обогащать уран без ограничений
После 7 июля Иран увеличит обогащение урана до любого необходимого ему уровня, превышающего лимит, установленный ядерным соглашением 2015 года, сказал президент Ирана Хасан Роухани.
"Наш уровень обогащения больше не будет 3,67. Мы сдвинем это обязательство до того уровня, до какого нам захочется, который сочтем нужным, необходимым. И мы превысим 3,67", - сказал Роухани, которого цитирует информагентство IRIB.
Уран, обогащенный до 3,67%, считается пригодным для производства электроэнергии и является максимально допустимым в рамках сделки. Обогащение до 90% позволяет получать материал для производства бомб.
По словам Роухани, если другие участники сделки не защитят торговлю с Ираном, обещанную в рамках соглашения, но заблокированную повторным введением жестких санкций США, Иран начнет восстанавливать свой тяжеловодный реактор в Араке после 7 июля.
«Наш совет Европе и Америке – вернуться к логике, переговорам, пониманию, уважению к закону и уважению резолюций Совета Безопасности ООН», – заявил иранский президент.
На этой неделе Иран объявил, что накопил больше низкообогащенного урана, чем позволяет сделка, что побудило президента США Дональда Трампа предупредить Тегеран, что он "играет с огнем".
В свою очередь европейские страны, подписавшие соглашение, сказали, что "крайне обеспокоены" явным нарушением сделки, в то время как Израиль сообщил, что готовится к возможному участию в военной конфронтации между Ираном и США.