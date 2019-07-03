Главу спецназа Грузии отстранили от работы из-за разгона протестов
Руководство МВД Грузии временно отстранило от занимаемой должности директора департамента по особым заданиям Георгия Какитаишвили до завершения расследования дела митингов 20 июня в Тбилиси у здания парламента.
"До завершения расследования событий, которые развивались на проспекте Руставели 20-21 июня, временно приостановлены полномочия директора департамента по особым заданиям Георгия Какитаишвили", - говорится в заявлении.
На прошлой неделе Генпрокуратура Грузии заявила о возбуждении уголовного дела в связи с возможным превышением служебных полномочий со стороны полицейских при разгоне митинга в Тбилиси. Позже стало известно, что руководство МВД отстранило 10 человек до окончания расследования.