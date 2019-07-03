Создателя Android обвинили в секс-торговле

Бывшая жена основателя Android Энди Рубина — Ри Хирабару Рубин — обвинила супруга в сокрытии от нее истинных размеров своего состояния и занятии секс-торговлей. Текст иска оказался в распоряжении BuzzFeed News.

Экс-супруга Рубина утверждает, что мужчина скрыл часть своих миллионных доходов от бывшей жены и лишил ее прав на эти деньги, заставив подписать брачный договор.

Кроме того, женщина обвинила своего супруга в том, что во время брака он вступал в сексуальные отношения с другими женщинами и платил как минимум пяти девушкам за секс с другими мужчинами. По словам Рубин, ее бывший муж еще до своего ухода из Google создал банковский счет, с которого отправлял этим женщинам сотни тысяч долларов. Этот же счет предприниматель использовал для сокрытия доходов от жены.

Рубин намерена добиться признания брачного договора недействительным и претендовать на часть состояния бывшего мужа, которое оценивается в 350 миллионов долларов.

Рубин ушел из Google в 2014 году, однако лишь спустя четыре года стали известны предполагаемые причины его увольнения. New York Times написала, что Рубин домогался одной из сотрудниц. По данным издания, Google могла бы уволить Рубина и ничего ему не выплачивать из-за грубого нарушения политики компании, однако корпорация решила обеспечить ему отступные в размере 90 миллионов долларов в рассрочку.