Заместитель Лаврова: Слова Зурабишвили имели эффект разорвавшейся бомбы
Заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили по поводу России произвели эффект разорвавшейся бомбы. Глава государства не должен позволять себе подобных высказываний, сказал заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин, передает РИА Новости.
Об этом российский дипломат сказал после очередного раунда Женевских дискуссий по Закавказью.
«Мы напрямую не рассматривали текущую ситуацию в Тбилиси, хотя сказали, что безответственные заявления на демонстрациях оказывают влияние на настрой. Например, заявление Саломе Зурабишвили имело эффект разорвавшейся бомбы. Были еще выкрики демонстрантов, и все это не осталось незамеченным. Я один из тех, на кого повлиял этот взрыв. В двусторонних отношениях между соседними странами глава государства не должен позволять себе подобные заявления. Мы должны осторожно относиться к этому вопросу и выбирать выражения», — сказал Карасин.
Замглавы МИД РФ также подчеркнул что указ президента России Владимира Путина о прекращении пассажирских авиаперевозок в Грузию неправильно назвать санкциями, так как это реакция на потенциальные угрозы для россиян.
Протесты в Тбилиси начались 20 июня после того, как в Грузию прибыла российская делегация для участия в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. На фоне беспорядков президент страны Саломе Зурабишвили выступила с заявлением, в котором назвала Россию «врагом» и «оккупантом», и что Москва заинтересована в расколе Грузии.