Заместитель Лаврова: Слова Зурабишвили имели эффект разорвавшейся бомбы

«Мы напрямую не рассматривали текущую ситуацию в Тбилиси, хотя сказали, что безответственные заявления на демонстрациях оказывают влияние на настрой. Например, заявление Саломе Зурабишвили имело эффект разорвавшейся бомбы. Были еще выкрики демонстрантов, и все это не осталось незамеченным. Я один из тех, на кого повлиял этот взрыв. В двусторонних отношениях между соседними странами глава государства не должен позволять себе подобные заявления. Мы должны осторожно относиться к этому вопросу и выбирать выражения», — сказал Карасин.

Замглавы МИД РФ также подчеркнул что указ президента России Владимира Путина о прекращении пассажирских авиаперевозок в Грузию неправильно назвать санкциями, так как это реакция на потенциальные угрозы для россиян.

Протесты в Тбилиси начались 20 июня после того, как в Грузию прибыла российская делегация для участия в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. На фоне беспорядков президент страны Саломе Зурабишвили выступила с заявлением, в котором назвала Россию «врагом» и «оккупантом», и что Москва заинтересована в расколе Грузии.

