Компания Boeing заплатит $100 миллионов семьям погибших в двух авиакатастрофах с участием самолетов Boeing 737 MAX в Эфиопии и Индонезии, сообщается на сайте авиапроизводителя.

Выделенные средства пойдут на покрытие непредвиденных трат и расходов на образование и проживание, а также на «общественные программы и экономическое развитие пострадавших общин».