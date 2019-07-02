Boeing заплатит семьям погибших в двух авиакатастрофах 100 млн долларов
Компания Boeing заплатит $100 миллионов семьям погибших в двух авиакатастрофах с участием самолетов Boeing 737 MAX в Эфиопии и Индонезии, сообщается на сайте авиапроизводителя.
Выделенные средства пойдут на покрытие непредвиденных трат и расходов на образование и проживание, а также на «общественные программы и экономическое развитие пострадавших общин».
Компания намерена сотрудничать с местными органами власти и некоммерческими организациями, деньги будут направляться постепенно в течение нескольких лет, пишет издание Forbes.
Сделать пожертвования в пользу семей и близких погибших смогут и сотрудники концерна, средства будут направлены адресатам до конца года.
Авиакатастрофа 737 Max в Индонезии в октябре 2018 года унесла жизни 189 человек. Это было первым крушением самолета этой модификации, вышедшей на регулярные рейсы в мае 2017 года. Спустя полгода после катастрофы в Индонезии, в марте 2019-го, разбился 737 Max в Эфиопии. Жертвами второй авиакатастрофы стали 157 человек. После этого большинство стран мира запретили полеты 737 Max в своем воздушном пространстве. Также многие страны ввели ограничения на эксплуатацию этой модели самолета.