Армия Хафтара пошла в атаку и разбомбила аэропорт
Так называемая Ливийская национальная армия Халифы Хафтара атаковала международный аэропорт Митига в Триполи, передает Reuters.
Как заявили в ЛНА, в результате атаки уничтожен главный диспетчерский пункт управления беспилотниками в аэропорту.
"Наши силы уничтожили центр управления БПЛА на территории военной базы в аэропорту Митига", - заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает телеканал Sky News.
Представители правительства национального согласия, под контролем которого находится Митига, пока не комментируют произошедшее.
Аэродром Митига используется для сообщения Ливии с внешним миром после того, как был выведен в 2014 году из строя международный аэропорт Триполи.