Иранцы и россияне активно скупают жилье в Турции

За первую половину 2019 года число заявок иностранцев на покупку недвижимости в Турции выросло в 2,8 раза по сравнению с началом прошлого года. В результате в первом полугодии страна стала вторым по популярности зарубежным направлением, уступив только Испании, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование Prian.ru.

О том, что турецкую недвижимость активно покупают иностранцы, свидетельствуют и данные Института статистики страны. Так, в мае 2019 года в республике было продано 82,3 тыс. объектов недвижимости, на 31,3% больше, чем годом ранее. На долю иностранцев пришлось 3,9 тыс. сделок, этот показатель вырос сразу на 62,5%.

Основными иностранными покупателями недвижимости в Турции являются граждане Ирака и Ирана, далее следуют россияне, афганцы и выходцы из Саудовской Аравии.

По словам аналитика Prian.ru Анастасии Фалей, одной из причин роста спроса на недвижимость в Турции стало снижение курса местной лиры, которая потеряла 8% стоимости к доллару США в первом полугодии. "Кроме того, в Турции покупка недвижимости дает право получения вида на жительство", – напомнила, Фалей, отметив, что основными покупателями турецкой недвижимости являются пенсионеры.