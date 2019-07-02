В США рассказали, куда плыл «Лошарик» с моряками

Американская экспертная организация, комментируя ЧП с пожаром на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате, пишет, что «авария произошла во время летнего периода эксплуатации лодок Главного управления глубоководных исследований Минобороны России — предшествующих развертыванию в Северной Атлантике работ».

Российская глубоководная атомная станция АС-31, известная под названием «Лошарик», направлялась в Северную Атлантику, заявили в Военно-морском институте США.

Норвежское издание The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне»: «Такие устройства могут быть использованы для отвлечения внимания иностранных подводных лодок, когда российские субмарины покидают Кольский полуостров и уходят в Северную Атлантику. Другие подслушивающие устройства могут обнаруживать звуки, производимые вражескими кораблями».

Говоря о конкретных целях последней миссии АС-31 «Лошарик», в Военно-морском институте США предположили, что «российское правительство использовало возможности подводного погружения для расширения территориальных притязаний России на морское дно под Северным Ледовитым океаном».