Путин о своих планах после президентского срока

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera о своих планах по истечении президентского срока в 2024 году, пишет «Лента.ру».

Российский лидер отметил, что пока рано говорить о том, чем он займется через пять лет. Он добавил, что его ждет еще много работы на своем посту.

«Предстоит еще пять лет напряженной работы. При такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, мне есть чем заняться в том качестве, в котором я нахожусь», - сказал Путин.

Президент признал, что планы по развитию России не всегда выполняются так быстро, как хотелось бы. По его словам, это связано с нестабильной экономической ситуацией и влиянием внешних ограничителей. Он подчеркнул, что перед страной и перед всем мировым сообществом сегодня стоят слишком масштабные задачи. Глава государства призвал людей осознать необходимость перемен и включиться в общую работу.