Роухани: «Мы будем углублять отношения с Арменией»

Тегеран полон решимости развивать и углублять отношения с Ереваном и в политической, и в экономической сферах․ По сообщению иранского информагентства «Ирна», об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани во время встречи с вице-премьером Армении Мгером Григоряном в Тегеране.

Мгер Григорян проинформировал президента Ирана о том, что заседание армяно-иранской межправительственной комиссии прошло в конструктивной атмосфере, были достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в ряде сфер, представляющих взаимный интерес.

Роухани также отметил, что Иран всегда стремится иметь хорошие отношения с соседями, в частности с Арменией. При этом он подчеркнул важность ускорения реализации совместных проектов.

Как сообщает официальный сайт правительства Армении, собеседники обсудили возможности, предусмотренные временным соглашением, направленным на создание зоны свободной торговли между странами-членами ЕАЭС и Ираном, что является еще одним стимулом для развития сотрудничества между Арменией и Ираном.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями о сотрудничестве в энергетической сфере.