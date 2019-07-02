Трампу запретили тратить деньги на стену

В США Аппеляционный суд не дал Белому дому разрешение на то, чтобы использовать средства Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что с таким иском в судебную инстанцию обратилась администрация президента страны Дональда Трампа. Таким образом они рассчитывали получить на сооружение стены примерно $2,5 млрд.

Согласно имеющейся информации, коллегия из трех судей посчитала это нарушением конструкционных норм, поскольку трата денег исполнительной властью должна осуществляться с одобрения парламента.