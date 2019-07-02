Иран теряет и шиитскую армию в Ираке актуальный комментарий
Премьер Ирака Адель Абдул-Махди издал указ, согласно которому шиитские ополченцы, большая часть которых тесно связана с Ираном, должны влиться в ряды иракской армии. В противном случае они будут объявлены вне закона.
На первый взгляд банальная, в общем-то, история. Война с ИГИЛ официально завершена и шиитское ополчение Ирака, насчитывающее в своих рядах около 140 тысяч человек, осталось не у дел.
Интегрировать в мирную жизнь более ста тысяч боеспособных и вооруженных ветеранов, многие из которых не умеют ничего кроме как воевать - задача сверхсложная для любого государства, тем более - для Ирака, экономическое состояние которого далеко не блестяще, и это еще мягко сказано. Да еще и в условиях, когда отношение к этим ветеранам далеко неоднозначно - для кого-то они герои, отстоявшие страну от исламистов, для кого-то - каратели, проводившие жестокие зачистки местных суннитов.
К тому же, после окончания военных действий, часть ополченцев, снятых с армейского довольствия и оказавшись без средств к существованию, перешли на самообеспечение. Кто-то стал создавать на дорогах Ирака полулегальные контрольно-пропускные пункты, обкладывая поборами дальнобойщиков и вообще любой транспорт. Кто-то, как это происходит в провинции Ниневия, подмял под себя сбор металлолома или еще какой-то бизнес.
Словом, своим поведением проблем властям ветераны доставляют более чем достаточно, и с этой точки зрения указ премьера Адиля Абдул-Махди выглядит более чем своевременным и для ополченцев выгодным - прекратить пребывание на вольных хлебах и вернуться на государственную службу. И паек, и денежное довольствие, и форма красивая. А главным бонусом - официальный статус.
То есть вроде как сплошные выгоды, которые тут же высоко оценили некоторые лидеры отрядов, входящих в это ополчение. Кайс аль-Хизали, командующий одной из самых мощных шиитских группировок, написал в своем Твиттере, что указ премьера является шагом в правильном направлении. И лично он готов участвовать в его реализации. Такого же мнения, пусть и с некоторыми оговорками, придерживается и духовный лидер иракских шиитов Муктада ас-Садр, у которого есть свои вооруженные формирования, бригады «Сарайя ас-Салам».
Столь положительная реакция этих влиятельных в Ираке людей вполне объяснима - государство снимает с них бремя содержания вооруженных сторонников. Ну а то, что они перейдут в подчинение армейским командирам, руководителям сил безопасности - так это еще как посмотреть. То же формальное подчинение официальному начальству совершенно не означает в Ираке отказ от лояльности кланам, племенам и духовным лидерам, такая вот местная специфика.
Но как и в любом политическом решении, в инициативе премьера Абдул-Махди есть обратная сторона. Фактически - это прямой вызов Тегерану, который часть шиитского ополчения воспринимает как своих прокси в Ираке. Причем не только в качестве ресурса для вербовки пополнения воюющих в Сирии бригад «Абу Фадля Аббаса», «Зульфикара» и батальонов «Имама Али», но и как силу, способную в нужный момент «подкорректировать» политику Багдада в нужном Ирану направлении.
Так, например, как это произошло совсем недавно, когда члены одного из проиранских отрядов шиитского ополчения Ирака участвовали в штурме посольства Бахрейна. Выражая таким образом протест в связи с проведением организованной американцами в этой стране конференции по палестино-израильскому урегулированию.
Более того, именно ориентированных на Тегеран шиитских ополченцев в Вашингтоне, причем - далеко не безосновательно, подозревают в последних атаках как на американские военные объекты в Ираке, так и на нефтяную инфраструктуру страны.
Естественно, в указе иракского премьера есть отголоски давления США на Багдад. Но и без этого прессинга руководство Ирака понимает всю опасность существования в стране крупных вооруженных формирований, которые ориентированы исключительно на Иран и подчиняются Корпусу стражей исламской революции. Причем, их непосредственным куратором является генерал Касем Сулеймани, влияние которого в Ираке мало чем уступает авторитетности местных шиитских лидеров, лояльных нынешним властям.
Во всяком случае, попытку предшественника нынешнего премьера, Хейдара аль-Абади, реализовать инициативу интеграции шиитских формирований в структуры государственной власти, практически аналогичную нынешней, ориентированной на Тегеран верхушке ополченцев удалось вполне успешно саботировать.
Ни для кого на Востоке не является секретом, что в иракских элитах нарастает недовольство Ираном и желание максимально дистанцироваться от него. Причем, эти настроения сильны и в шиитских кругах страны. У того же Муктады ас-Садра отношения с Тегераном весьма напряженные. Более того, сегодня он открыто дает понять, что путь к восстановлению и процветанию Ирака - не в сотрудничестве с Тегераном, что Ирана в его стране «слишком много» и эту ситуацию нужно менять.
Словом, иракский шиит - это далеко не всегда элемент, лояльный иранскому руководству и готовый действовать в его интересах. Но теперь ситуация усугубляется тем, что Ирак на мировых рынках нефти успешно замещает импортерам те объемы, которые они раньше закупали у Ирана.
Для Тегерана данная ситуация - откровенно шоковая, вызывающая гнев и раздражение, которые с новой силой вспыхнули, когда стало известно, что в пользу поставок из Ирака Турция серьезно сокращает объемы закупаемой иранской нефти. А тут еще и инициатива премьера Адиля Абдул-Махди, которую в иранское руководство однозначно воспринимает как попытку Багдада перехватить управление шиитскими формированиями.
Что к иракскому руководству, что к лидерам иракских шиитов в Тегеране всегда относились настороженно, постоянно подозревая их в двойной игре и раздражаясь от всякой попытки Багдада проводить независимую от Ирана политику. Теперь стало окончательно ясно, что Ирак стал лидером «коалиции недовольных», вчерашних союзников Исламской республики, которые сегодня стремятся дистанцироваться от Тегерана из-за его «токсичности» и чрезмерных амбиций, которые члены этой стихийно возникающей коалиции воспринимают как угрозу своему суверенитету.
Как на это реагировать - Тегерану совершенно не ясно, для руководства Исламской республики это совершенная неожиданность и плана ответных мер пока просто не существует. Ну а пока иранцы пребывают в растерянности - Багдад стремится сделать все, чтобы «подвинуть» их из страны, причем - как можно дальше.