Икрам Нур, специально для haqqin.az 11:43

Премьер Ирака Адель Абдул-Махди издал указ, согласно которому шиитские ополченцы, большая часть которых тесно связана с Ираном, должны влиться в ряды иракской армии. В противном случае они будут объявлены вне закона.

На первый взгляд банальная, в общем-то, история. Война с ИГИЛ официально завершена и шиитское ополчение Ирака, насчитывающее в своих рядах около 140 тысяч человек, осталось не у дел. Интегрировать в мирную жизнь более ста тысяч боеспособных и вооруженных ветеранов, многие из которых не умеют ничего кроме как воевать - задача сверхсложная для любого государства, тем более - для Ирака, экономическое состояние которого далеко не блестяще, и это еще мягко сказано. Да еще и в условиях, когда отношение к этим ветеранам далеко неоднозначно - для кого-то они герои, отстоявшие страну от исламистов, для кого-то - каратели, проводившие жестокие зачистки местных суннитов.

К тому же, после окончания военных действий, часть ополченцев, снятых с армейского довольствия и оказавшись без средств к существованию, перешли на самообеспечение. Кто-то стал создавать на дорогах Ирака полулегальные контрольно-пропускные пункты, обкладывая поборами дальнобойщиков и вообще любой транспорт. Кто-то, как это происходит в провинции Ниневия, подмял под себя сбор металлолома или еще какой-то бизнес. Словом, своим поведением проблем властям ветераны доставляют более чем достаточно, и с этой точки зрения указ премьера Адиля Абдул-Махди выглядит более чем своевременным и для ополченцев выгодным - прекратить пребывание на вольных хлебах и вернуться на государственную службу. И паек, и денежное довольствие, и форма красивая. А главным бонусом - официальный статус. То есть вроде как сплошные выгоды, которые тут же высоко оценили некоторые лидеры отрядов, входящих в это ополчение. Кайс аль-Хизали, командующий одной из самых мощных шиитских группировок, написал в своем Твиттере, что указ премьера является шагом в правильном направлении. И лично он готов участвовать в его реализации. Такого же мнения, пусть и с некоторыми оговорками, придерживается и духовный лидер иракских шиитов Муктада ас-Садр, у которого есть свои вооруженные формирования, бригады «Сарайя ас-Салам».

Столь положительная реакция этих влиятельных в Ираке людей вполне объяснима - государство снимает с них бремя содержания вооруженных сторонников. Ну а то, что они перейдут в подчинение армейским командирам, руководителям сил безопасности - так это еще как посмотреть. То же формальное подчинение официальному начальству совершенно не означает в Ираке отказ от лояльности кланам, племенам и духовным лидерам, такая вот местная специфика. Но как и в любом политическом решении, в инициативе премьера Абдул-Махди есть обратная сторона. Фактически - это прямой вызов Тегерану, который часть шиитского ополчения воспринимает как своих прокси в Ираке. Причем не только в качестве ресурса для вербовки пополнения воюющих в Сирии бригад «Абу Фадля Аббаса», «Зульфикара» и батальонов «Имама Али», но и как силу, способную в нужный момент «подкорректировать» политику Багдада в нужном Ирану направлении. Так, например, как это произошло совсем недавно, когда члены одного из проиранских отрядов шиитского ополчения Ирака участвовали в штурме посольства Бахрейна. Выражая таким образом протест в связи с проведением организованной американцами в этой стране конференции по палестино-израильскому урегулированию. Более того, именно ориентированных на Тегеран шиитских ополченцев в Вашингтоне, причем - далеко не безосновательно, подозревают в последних атаках как на американские военные объекты в Ираке, так и на нефтяную инфраструктуру страны. Естественно, в указе иракского премьера есть отголоски давления США на Багдад. Но и без этого прессинга руководство Ирака понимает всю опасность существования в стране крупных вооруженных формирований, которые ориентированы исключительно на Иран и подчиняются Корпусу стражей исламской революции. Причем, их непосредственным куратором является генерал Касем Сулеймани, влияние которого в Ираке мало чем уступает авторитетности местных шиитских лидеров, лояльных нынешним властям.