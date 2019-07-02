Матч Грузия — Россия на грани срыва

Товарищеская встреча по регби команд России и Грузии может не состояться, сообщает RT.ru.

Матч запланирован на 21 августа и должен пройти в Тбилиси, где до сих пор происходят беспорядки.

По указу президента России Владимира Путина авиасообщение между странами было приостановлено, что ставит под угрозу проведение игры.

Сообщается, что Федерация регби России будет консультироваться с министерством иностранных дел РФ по этому поводу.

Еще одним фактором, который может повлиять на предстоящий матч, является то, что московский клуб «Слава» разорвал контракты с двумя грузинскими игроками из-за поддержки участвующих в демонстрациях людей в Тбилиси.