Азербайджанские военные на параде в Минске фото
В Минске 3 июля состоялся военный парад, приуроченный 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дню независимости.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, в военном параде приняли участие парадные расчеты вооруженных сил Республики Беларусь, Российской Федерации, Народно-освободительной армии Китая, а также знамённая группа Азербайджанской армии.
На параде в качестве почетного гостя присутствовал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.