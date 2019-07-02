Чавушоглу: «За действия Асада отвечает Россия»
Россия должна контролировать действия правительственных войск в Сирийской Арабской Республике, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Доверие между Турцией и Россией обсуждается между президентами обеих стран. Идлиб – важная тема с политической и гуманитарной точек зрения. С атаками на Идлиб необходимо покончить», - сказал Чавушоглу в эфире телеканала TRT.
«Президенты Эрдоган и Путин обсуждали тему Сирии. За действия Асада отвечает Россия. Россия должна контролировать действия режима Асада», — цитирует Чавушоглу ТАСС.
Чавушоглу выразил надежду, что нападения на наблюдательные пункты в Идлибе прекратятся.
В июне один турецкий военный погиб, трое пострадали в результате обстрела наблюдательных пунктов ВС Турции сирийской провинции Идлиб. После инцидента в генштаб ВС Турции для обсуждения произошедшего пригласили российского атташе в Анкаре.