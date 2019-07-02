Ансари убили за веру в Аллаха, вспыхнули протесты слово публицисту
Из 265 случаев преступлений на почве национальной и религиозной ненависти, зарегистрированных с момента прихода к власти премьер-министра Нарендры Моди в 2014 году, 58% совершено индийскими националистами. Абсолютное большинство из них, с молчаливого согласия властей страны, избежали наказания.
17 июня 24-летний Табрез Ансари, мусульманин по вероисповеданию и сварщик по профессии, приехал на выходные к семье в Харсаван, что в штате Джаркханд на востоке Индии. Он едва успел сойти с автобуса и сделать несколько шагов к стоянке такси, как к нему подскочили несколько человек и стали кричать, что он только что пытался украсть мотоцикл одного из них.
Привлеченная криками вокруг Ансари и его обвинителей собралась толпа, страсти накалялись, и в отчаянной попытке доказать свою невиновность молодой человек произнес: «Клянусь Всевышним, я ни в чем не виноват». Эти слова стали для него роковыми. «Ты живешь на нашей земле и не поклоняешься нашим богам», - закричали те, кто обвинял его в попытке совершить кражу. После чего обратились к толпе: «Люди, сколько мы можем терпеть на нашей священной индийской земле всякую шваль?»
Этот вопрос стал искрой, от которой толпа вспыхнула словно до хруста иссушенная жарким солнцем солома. Несчастного Ансари привязали к столбу и начали избивать палками. Требуя при этом, чтобы он славил божества индуистского пантеона - Раму и Ханумана.
Мольбы и слезы линчуемого только раззадоривали толпу, на глазах пьяневшую от крови и мук беззащитного человека, оказавшегося в полной ее власти. Полиция вмешиваться в происходящее явно не спешила, патруль прибыл на место происходящего только через несколько часов, когда Ансари едва подавал признаки жизни.
Едва живого его доставили в больницу, где он через четыре дня скончался, став 265-м в общеиндийском списке жертв линчевания толпой и 14-й жертвой активности индийских националистов в штате Джаркханд.
Выложенное в интернет видео расправы над Табрезом Ансари вызвало огромный резонанс. Тысячи людей в разных городах Индии вышли на улицы с требованием обуздать беспредел националистов, покарать организаторов этого «суда Линча» и остановить нарастающую волну преступлений против национальных и религиозных меньшинств.
Протесты приняли такой размах, что премьер-министр Нарендра Моди, который подобные случаи откровенно игнорирует, даже выступил с официальным заявлением. Правда, весьма странным, поскольку суть его речи сводилась к тому, что произошедшее, конечно, прискорбно, но данный инцидент раздувать не стоит, не нужно «раскачивать лодку» и обвинять националистов Джаркханда в излишней агрессивности, большинство из них - люди вполне приличные, озабоченные исключительно сохранением традиционных индуистских ценностей.
Чтобы успокоить общественный протест, было взято под стражу 11 участников «суда Линча» над Ансари, а два офицера полиции за бездействие были на месяц отстранены от службы. Собственно, и арестованным линчевателям серьезное наказание не грозит. Как правило они отделываются небольшим штрафом. Ну а если состоят в правящей «Бхаратия джаната парти» (BJP) или являются членами ее штурмового отряда, радикальной националистической организации Раштрия Сваямсевак Сангх (RSS) - то карательные меры ограничиваются профилактической беседой и устным предупреждением.
То, что Табрез Ансари оказался мусульманином - обстоятельство не слишком принципиальное. Индийским националистам нет особой разницы кого линчевать, в списке их жертв и мусульмане, и христиане, и даже индуисты, которые молодчикам из RSS показались недостаточно усердными в соблюдении традиций.
Пассивность индийских властей в отношении наглеющих от безнаказанности националистов - суровая реальность и сущая правда. Но не вся, а только лежащая на поверхности. Ну не могут премьер и его окружение требовать сурового наказания для тех, кто является убежденными сторонниками исповедующей национализм правящей партии.
С одной стороны, это выглядело бы как попытка высечь самих себя, а с другой - так ведь и электорат растерять недолго. Причем - самый преданный, из маргиналов и обитателей индийских трущоб, нищих, малограмотных, живущих чуть ли не в картонных коробках и не имеющих будущего.
Более того, как может требовать наказания для националистов премьер, который в ходе предвыборной кампании выкрикивал с трибун лозунг «Национализм - наше вдохновение»? Человек, который будучи губернатором штата Гуджарат, своими высказываниями и действиями фактически спровоцировал погромы мусульман 2002 года, в ходе которых погибло около тысячи человек?
Но и это не вся правда. Национализм, всплеск которого в самых его отвратительных проявлениях наблюдается в Индии последние пять лет, весь период нахождения у власти Нарендры Моди и «Бхаратия джаната парти», все больше нравится правящим элитам - как эффективный инструмент манипулирования массами и отвлечения населения от реальных проблем страны.
Высокие показатели экономического развития Индии совершенно не означают роста благосостояния населения. Наоборот, имущественное и социальное расслоение происходит все более стремительно. К тому же, национальная специфика, та же кастовая система и тому подобные, сугубо индийские «заморочки», оставляет за бортом жизни, без перспектив и в нищете сотни миллионов жителей страны.
Индия сегодня - это кипящий котел внутренних противоречий, блеск и нищета, амбиции на международной арене и неспособность решать острейшие проблемы внутри. Авианосцы и трущобы, суперсовременные истребители и отсутствие доступа к питьевой воде для миллионов семей, высокие технологии и средневековые приемы земледелия…
Пещерный национализм, разжигание ненависти к врагам внешним и внутренним, к инакомыслящим, инаковерующим и представителям «нетитульной нации» - представляется правящим элитам единственным путем отвлечь население от насущных социальных проблем. Пусть выплескивают недовольство линчуя «чужаков», даже если они такие же граждане Индии, как и те, кто творит над ними расправу. 1 миллиард 334 миллиона жителей в одной стране - на этом фоне тысяча, даже десяток тысяч жертв в ходе погромов - не велика потеря.
Но то, что в многонациональной стране игры с национализмом сродни с курением возле открытой цистерны с бензином - в правящих кругах мало кого волнует. Поскольку там искренне верят, что лично их это не коснется.