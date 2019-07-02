Из 265 случаев преступлений на почве национальной и религиозной ненависти, зарегистрированных с момента прихода к власти премьер-министра Нарендры Моди в 2014 году, 58% совершено индийскими националистами. Абсолютное большинство из них, с молчаливого согласия властей страны, избежали наказания.

17 июня 24-летний Табрез Ансари, мусульманин по вероисповеданию и сварщик по профессии, приехал на выходные к семье в Харсаван, что в штате Джаркханд на востоке Индии. Он едва успел сойти с автобуса и сделать несколько шагов к стоянке такси, как к нему подскочили несколько человек и стали кричать, что он только что пытался украсть мотоцикл одного из них.

Привлеченная криками вокруг Ансари и его обвинителей собралась толпа, страсти накалялись, и в отчаянной попытке доказать свою невиновность молодой человек произнес: «Клянусь Всевышним, я ни в чем не виноват». Эти слова стали для него роковыми. «Ты живешь на нашей земле и не поклоняешься нашим богам», - закричали те, кто обвинял его в попытке совершить кражу. После чего обратились к толпе: «Люди, сколько мы можем терпеть на нашей священной индийской земле всякую шваль?»

Этот вопрос стал искрой, от которой толпа вспыхнула словно до хруста иссушенная жарким солнцем солома. Несчастного Ансари привязали к столбу и начали избивать палками. Требуя при этом, чтобы он славил божества индуистского пантеона - Раму и Ханумана.

Мольбы и слезы линчуемого только раззадоривали толпу, на глазах пьяневшую от крови и мук беззащитного человека, оказавшегося в полной ее власти. Полиция вмешиваться в происходящее явно не спешила, патруль прибыл на место происходящего только через несколько часов, когда Ансари едва подавал признаки жизни.

Едва живого его доставили в больницу, где он через четыре дня скончался, став 265-м в общеиндийском списке жертв линчевания толпой и 14-й жертвой активности индийских националистов в штате Джаркханд.

Выложенное в интернет видео расправы над Табрезом Ансари вызвало огромный резонанс. Тысячи людей в разных городах Индии вышли на улицы с требованием обуздать беспредел националистов, покарать организаторов этого «суда Линча» и остановить нарастающую волну преступлений против национальных и религиозных меньшинств.

Протесты приняли такой размах, что премьер-министр Нарендра Моди, который подобные случаи откровенно игнорирует, даже выступил с официальным заявлением. Правда, весьма странным, поскольку суть его речи сводилась к тому, что произошедшее, конечно, прискорбно, но данный инцидент раздувать не стоит, не нужно «раскачивать лодку» и обвинять националистов Джаркханда в излишней агрессивности, большинство из них - люди вполне приличные, озабоченные исключительно сохранением традиционных индуистских ценностей.