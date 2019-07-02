Британские власти задержали танкер с иранской нефтью

Правительство Гибралтара сообщило, что британские королевские морские пехотинцы и официальные лица Гибралтара задержали супертанкер Grace-1 по подозрению в перевозке сырой нефти в Сирию в нарушение санкций Евросоюза, сообщает Reuters.

В своем заявлении правительство подчеркнуло, что есть основания полагать, что Grace-1 перевозил сырую нефть на нефтеперерабатывающий завод Banyas в Сирии.

«Этот нефтеперерабатывающий завод является собственностью предприятия, на которое распространяются санкции Европейского союза против Сирии», - заявил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо. Санкции ЕС против правительства Сирии вступили в силу в мае 2011 года.

3 июля правительство опубликовало постановление по применению санкций против танкера и его груза.

Согласно информации Refinitiv Eikon, корабль отплыл из Ирана, и если груз будет подтвержден как иранская нефть, его попытка доставки в Сирию также может быть расценена как нарушение санкций США в отношении экспорта иранской нефти.