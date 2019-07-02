Швейцария передумала возвращать Узбекистану миллионы Каримовой

«Третья большая победа в Швейцарском федеральном уголовном суде (1 июля). Возврат 555 миллионов долларов немедленно приостановлен. Никакого больше сотрудничества с Узбекистаном, пока эта страна не положит конец произвольному задержанию нашего клиента. Все большее и большее давления на нее. Жизнь Каримовой в опасности», - написал адвокат Каримовой Грегуар Манжа в своем Twitter.

Защита дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой назвала большой победой решение суда в Швейцарии о приостановке процесса возврата Узбекистану 555 миллионов долларов, конфискованных в рамках расследования ее дела.

Решение суда адвокат связал с состоянием здоровья своей подзащитной, которое, по его словам, резко ухудшилось за время пребывания в колонии.

Как пишет Sputnik Узбекистан, вчера минюст Узбекистана сообщил о том, что проведет проверку в женской колонии в Ташкентской области, где содержится дочь первого президента страны.

Ранее дочь Каримовой, Иман, рассказала, что ее мать собирается вернуть все средства, а 131 миллион долларов будет получен уже в ближайшее время государством. Остальная же сумма задерживается, так как суд Швейцарии обеспокоен тем, что ей не оказывают медицинскую помощь, а также условиями ее содержания.

В свою очередь министерство финансов Узбекистана рассказало, сколько средств Каримовой было возвращено в страну в конце июня. По информации ведомства, в 2018 году поступления в бюджет по данному делу составили 20,2 млн долларов США. В течение 2019 года поступления в бюджет составили 11,8 млн долларов США.

Иман в своем Instagram разместила сообщение из аккаунта, предположительно, принадлежащего ее матери, о том, что активы на 1,2 миллиарда долларов уже возвращены Узбекистану. Однако официальная информация от министерства утверждает обратное.