Игорь Додон решил взяться за Приднестровье

После смены власти в Молдове появилась возможность вернуться к окончательному урегулированию конфликта с Приднестровьем, заявил президент страны Игорь Додон, слова которого приводит «Европейская правда».

По мнению молдавского лидера, сейчас в вопросе приднестровского урегулирования не следует ожидать прорыва, поскольку в состав правительства вошли партии с очень разными взглядами, однако к нему можно будет вернуться через полгода.

«Мы договорились не обсуждать очень сложные проблемы, обходить острые углы. Нам сейчас нужно очищать страну от коррупции, от всех этих схем, которые нам оставила предыдущая власть», — заявил Додон.