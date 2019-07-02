В Баку задержали крупную мошенницу

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Сабаильским РУП, задержана некая Л.Алиева, которая обманным путем взяла у жителя Баку 43 тысячи долларов США.

Как сообщили в пресс-службе МВД, житель Баку А.Исмаилов обратился в Call-центр 102 с заявлением в связи с этим. Было возбуждено уголовное дело по статье 178 (мошенничество) УК Азербайджана.

Удалось установить, что в марте этого года Л.Алиева обманула еще одну жительницу Баку, взяв у нее 4 тысячи манатов.